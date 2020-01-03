Hava Harp Okulu'ndaki askeri öğrencilerin 15 Temmuz davasında karar - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 2'si er, 70'i eski Hava Harp Okulu öğrencisi 72 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda yapılan duruşmaya, 14'ü tutuklu, biri tutuksuz 15 sanık katıldı. Cumhurbaşkanlığı ve TBMM avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada mahkeme heyeti, kararını açıkladı.

Buna göre, eski Hava Harp Okulu öğrencisi 70 sanığı "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandıran mahkeme, sanıkların duruşmalardaki tavır ve davranışları, verilen cezanın gelecekleri üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak, cezalarını müebbet hapse indirdi.

Mahkeme, olay zamanında er olarak görev yapan tutuksuz sanıklar Burak Tüfekçi ve Vural Tunçkıran hakkında, eylemleri yönünden kusurluluğu ortadan kaldıran hataya düştükleri gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Yargılama sonunda verilen ceza miktarı ile haklarında yurt dışı çıkış yasağı bulunmasına rağmen bazı sanıkların yurt dışına kaçmış olmalarını dikkate alan mahkeme, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını nazara alarak, duruşmalara gelmeyen 55 sanık hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama emirlerinin devamına karar verdi.

Mahkeme, sağlık sorunları nedeniyle sanık Yusuf Kurt hakkındaki ev hapsi şeklindeki adli kontrolü kaldırarak, Kurt'un yurt dışına çıkışını yasakladı.