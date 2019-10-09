Hava Harp Okulu'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulunda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmada, sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanları alındı.

Tutuklu sanıklardan eski Hava Mühendis Albay Süleyman Demirci, mahkeme huzurunda yaptığı eski savunmalarını tekrar ettiğini ve mütalaaya katılmadığını ifade etti. Suç unsuru olmayan davranışların arka arkaya sıralanarak darbe suçu işlenmiş gibi gösterildiğini öne süren Demirci, tanık beyanlarının yanlı, göreceli, çelişkili olduğunu ve tanıkların yönlendirildiğini iddia etti.

Sanık Demirci, darbeye ilişkin hiçbir faaliyette yer almadığını ve buna ilişkin bir bilgi duymadığını da iddia ederek şu savunmayı yaptı:

"Bana sarı zarf içinde görevlendirme evrakı verilmiş. Ben böyle bir zarf almadım. Sarı zarf içinde görevlendirme almadım. Sanıklardan Ecir Şık'ın üzerinde ele geçirilen bir listede adımın olduğu iddia ediliyor. Kim tarafından ne amaçla hazırlandığı, adımın ne amaçla kullanıldığı bilmediğim bir liste. Hukuki olmayan ve hiçbir gerçekliği bulunmayan bu söz konusu belgenin mahkemenizce dikkate alınmamasını talep ediyorum. Darbe girişimi hazırlık faaliyetlerinde bulunduğum, askeri mühimmat hazırladığım ve İstanbul Valisini derdest etmek için organizasyon faaliyetlerine katıldığım iddialarını kabul etmiyorum. Darbe kalkışılmasının içinde bulunmadım kimseden buna ilişkin emir almadım."

Hava Harp Okulu'ndan eski Hava Harp Okulu Kurmay Başkanı Barbaros Akça ile aynı araçta çıktıklarını ve Zeytinburnu'nda durdurulduklarını hatırlatan sanık Demirci, "Darbe faaliyeti için değil, öğrencilerimin sıkıntılı anlarında yardım etmek için gidiyordum. Eğer öğrencimse öğrencimin, askerimse askerimin yanında durmak isterim. Ben askerler kaza yaptığında defalarca gittim. Sadece yanlarında bulunmak için gittim. Onlar benim evlatlarımdır. Yolda darbe kalkışması olduğuna dair emare algılayamadım. Hiçbir cana ya da çevreye zarar verecek cebir ve şiddet içeren eylemde bulunmadım. Öğrencilerime duyduğum vicdani sorumluluk anlayışım birlik dışına çıkmama neden oldu. 3 yıldır tutukluyum, beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanıklardan Ozan Şimşir ise olay tarihinde sözleşmeli er olarak görev yaptığını, kendisine "silahlı terör örgütü üyeliği" isnat edildiğini, ayrıca darbe hazırlık toplantılarına katıldığının iddia edildiğini söyledi.

Katıldığı iddia edilen toplantı tarihlerinde Kütahya'da görevde olduğunu öne süren Şimşir, kendisini şöyle savundu:

"Olay günü Kütahya'dan görevden dönmüş ailemle yemek yiyordum. Üsteğmenin beni aradı, kimseye ulaşamadığını ve birliğe gitmemi söyledi. Ben de bunun üzerine birliğe gittim. Helikopterlerin orada Barbaros Akça ve Yusuf Özdemir ile karşılaştım. Haber verene dek yakıt tankeri içinde kalmamı söylediler. Yanımda da bir er vardı. 'Emredersiniz' dedim. Sabaha kadar bekledik. Zaten yoldan gelmiştim, uyuyakaldım, sabah kalktım terminal binasına su içmeye gittim. Bu sırada telefon çaldı, açtım. Nöbetçi amirin beni okula çağırdığını öğrendim. Ara tahsis bölümüne gittim. Oradaki komutanım, 'Ortalık çok karışık, hiçbir emre uymuyoruz' dedi. Ben de 'Madem emirlere uymayacağız eve gidebilir miyim?' diye sordum. Bana izin verdi, eve gittim. Eve vardım, televizyonu açtım ve darbe girişimini burada öğrendim. Bir sürü şey olmuş. Ben bu işin neresindeyim diye düşündüm. Silah almadım, kamuflaj giymedim, dışarı çıkmadım, çevreye zarar vermemişim, gasp yapmamışım. İddianameye bir bakıyorum neler yapmışım. Ben uzman çavuşum, emir verecek bir insan değilim. Kimseye emir vermedim, faaliyette bulunmadım, silah almadım, ateş etmedim. Sadece oturup bekledim. ByLock kullanmadım, Bank Asya'da hesabım yoktur. Hakkımdaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatimi talep ediyorum."

Savunma yapan bazı sanıklar da tahliye ve beraat talebinde bulundu. Duruşma yarına ertelendi.