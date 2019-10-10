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Son Dakika Güncel Hava Harp Okulu'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

Hava Harp Okulu'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

54 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hava Harp Okulu'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmada, sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanları alındı.

Duruşmada söz alan sanıklar, kovuşturma aşamasında verdikleri ifadeleri tekrar ettiklerini, haklarında ceza talep edilen savcılık mütalaasına katılmadıklarını söyledi.

Sanıklardan Hasan Gülser, olay tarihinde yüzbaşı olarak görev yaptığını ve hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu öne sürerek, "Askerlere karşı 'Beklenen gün geldi.' şeklinde bir konuşma yapmadım. Emirlere ve yönergeye uygun davrandım. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." dedi.

Tutuklu sanıklardan Mücahit Erken ise 15 Temmuz günü, çağırma planı kapsamında birliğe gittiğini savunarak, "Suçlamalar toptancı bir anlayışla yapılmış. Mutlak itaat bir asker için olmazsa olmazdır. Şahsımın darbeyi bildiği algısı oluşturulmaya çalışılmış. Personel görevlendirmişim. Kimi nerede görevlendirmişim? Mühimmat hazırlamışım. Böyle bir yetkim bile yok. Valiyi derdest planında organizasyon yapmışım. Ne bir somut delil ne de buna ilişkin ifade veren bir tanık var. Tüm suçlardan beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bazı tutuksuz sanıklar da savunmalarında haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve beraatlerini isterken, tutuklu sanıklar ise tahliye talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın mütalaaya karşı savunmaların alınmasıyla devam edilecek.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:08 Kaynak: AA
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