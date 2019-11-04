Son Dakika Haberleri: Hava Harp Okulu'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada karar
Son Dakika Güncel Hava Harp Okulu'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada karar

Hava Harp Okulu'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada karar

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılandığı davada, 8 sanık "Anayasayı ihlal etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı .

Hava Harp Okulu'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada karar, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılandığı davada, 8 sanık "Anayasayı ihlal etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı?.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmada, mahkeme başkanı Akın Gürlek, kararı okudu.

Mahkeme heyeti, 15 Temmuz'da sözde atama listesinde "İstanbul TRT Müdürü" olarak geçen eski Albay Hüseyin Ergezen'e "Anayasayı ihlal etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis hapis cezası verdi.

Ergezen hakkında ayrıca, "Hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan 16 yıl hapis cezası veren mahkeme, TRT Genel Müdürlüğüne ait kamu binasına yönelik "cebir ve şiddet kullanarak gece vakti iş yeri dokunulmazlığının ihlal etme" suçundan da 9 yıl olmak üzere sanığın toplamda 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Darbe girişimi sırasında İstanbul Valisini derdest etme planını organize eden eski Albay Süleyman Demirci ve Hava Harp Okulu'nun darbe girişimi eylem ve faaliyetleri ile yapılan görevlendirmelerini koordine eden eski Kurmay Binbaşı Ecir Şık'ın yanı sıra sanıklar eski Kurmay Binbaşı Mustafa Serbest, eski Üsteğmen İsa Pek, eski Binbaşı Ümit Lütfi Altıntakan, eski Üsteğmen Sercan Özdemir ve eski Albay Ali Başaran da "Anayasayı ihlal etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, bu sanıkların cezalarında indirim uygulamadı.

Diğer sanıklardan, Muhammed Ali Üstün, Mücahit Erken, Numan Ünaldı, Mustafa Aktaş, Mehmet Yılmaz, Burak Arı'ya önce "Anayasayı ihlal etme"' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, suçun işlenmesinden sonraki tutum ve davranışlarını lehlerine takdiri indirimi nedeni sayarak bu sanıkların cezalarını müebbet hapse çevirdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:00 Kaynak: AA
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