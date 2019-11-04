Son Dakika Haberleri: Hava Harp Okulu'ndaki darbe girişimine ilişkin davada 8 sanık 'Anayasayı ihlal' suçundan...
Son Dakika 3. Sayfa Hava Harp Okulu'ndaki darbe girişimine ilişkin davada 8 sanık 'Anayasayı ihlal' suçundan...

Hava Harp Okulu'ndaki darbe girişimine ilişkin davada 8 sanık 'Anayasayı ihlal' suçundan...

6 saat önce

Hava Harp Okulu'ndaki darbe girişimine ilişkin davada 8 sanık 'Anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Hava Harp Okulu'ndaki darbe girişimine ilişkin davada 8 sanık 'Anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Hava Harp Okulu'ndaki darbe girişimine ilişkin davada 8 sanık 'Anayasayı ihlal' suçundan...

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:47 Kaynak: İHA
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