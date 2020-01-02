Hava Harp Okulu öğrencilerinin FETÖ'den yargılanmalarına devam edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hava Harp Okulu öğrencilerinin FETÖ'den yargılanmalarına devam edildi - Son Dakika

Hava Harp Okulu öğrencilerinin FETÖ'den yargılanmalarına devam edildi

6 saat önce

Hava Harp Okulu öğrencisi 70 sanık ile 2 erin FETÖ'den yargılanmasına devam edildi.

Hava Harp Okulu öğrencilerinin FETÖ'den yargılanmalarına devam edildi, System.String[]

Hava Harp Okulu öğrencisi 70 sanık ile 2 erin FETÖ'den yargılanmasına devam edildi. Davanın bugün görülen celsesinde sanıkların son sözleri ile sanık avukatlarının beyanları alındı. Davaya ilişkin mahkeme heyetinin yarın kararını açıklaması bekleniyor.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 2 er ve 70 Hava Harp Okulu öğrencisinin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu'nda görülen duruşmada 14'ü tutuklu 16 sanık hazır bulundu. Duruşmada sanık avukatları beyanda bulunurken, sanıkların da son sözleri soruldu. Yarın saat 11.00'de devam edilecek davada mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 72 sanıklı FETÖ davasında sunulan mütalaada, 70 askeri öğrencinin darbe kalkışması akşamı 2 er askerin kullandığı otobüsle İstanbul'a götürüldüğü açıklanmıştı. Mütalaada 70 askeri öğrencinin 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmaları istenirken, öğrencileri taşıyan 2 er askerin ise suç işleme kasıtları olmadığından ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi talep edilmişti.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete Libya tezkeresi çağrısı: Diplomatik olarak önayak olmalıyız
Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı Son Dakika: Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi MİT'TEN ARNAVUTLUK'TA FETÖ OPERASYONU

Son Dakika Haberleri
20:51 İşçi servisinin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika
20:50 İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki cemaate müdahale etti - Son Dakika
20:48 ABD'de Demokrat başkan aday adaylarından Julian Castro yarışı bıraktı - Son Dakika
20:44 Berat Albayrak: "Yüzde 5'lik büyüme hedefi doğrultusunda attığımız bütün bu adımlarla hedefe doğru... - Son Dakika
20:44 Bakan albayrak: kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü - Son Dakika
20:03 Minibüsüyle meyve satan seyyar satıcı aracında ölü bulundu - Son Dakika
19:59 Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 20:53:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hava Harp Okulu öğrencilerinin FETÖ'den yargılanmalarına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]