Hava Harp Okulu öğrencisi 70 sanık ile 2 er askerin yargılandığı FETÖ davasında mahkeme heyeti... - Son Dakika

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Hava Harp Okulu öğrencisi 70 sanık ile 2 er askerin yargılandığı FETÖ davasında mahkeme heyeti...
6 saat önce
Hava Harp Okulu öğrencisi 70 sanık ile 2 er askerin yargılandığı FETÖ davasında mahkeme heyeti kararını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:12 Kaynak: İHA
Hava Harp Okulu öğrencisi 70 sanık ile 2 er askerin yargılandığı FETÖ davasında mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme 70 sanık hakkında 'anayasayı ihlal' suçundan müebbet hapis cezası verdi. 2 sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi. - İSTANBUL
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