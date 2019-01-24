Hava Harp Okulundaki Darbe Faaliyetlerine İlişkin Davada Ara Karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulunda görevli subayların da aralarında bulunduğu 31'si tutuklu 43 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 3 sanığın tahliyesine karar verildi. İstanbul
37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri
Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmada, tutuklu sanıkların ve avukatların talepleri alındı.
Tutuklu sanıklar suça karışmadıklarını iddia ederek, tahliye talebinde bulundu. Sanık avukatları da müvekkillerinin darbe kastıyla hareket etmediğini savunarak, sanıkların tahliyelerini istedi.
Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Hasan Günsel, Ünsal Eken ve Barış Ulusoy'un adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.
Tutuklu 28 sanığın bu hallerinin devamına ve tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, 9 tanığın bir sonraki duruşma dinlenilmesine hükmetti.
Mahkeme heyeti, duruşmayı 3 Nisan'a erteledi.