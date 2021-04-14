Hava-hava füzesi Bozdoğan'dan hedefe tam isabet - Son Dakika

F-16'dan atılan Bozdoğan, hedefi "Doğrudan vuruş" ile imha etti. Bozdoğan'ın geliştirilme sürecini yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bozdoğan'ın havadan havaya atış yaptığı ilk testi, sosyal medya hesabından duyurdu. "Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı " diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajındaki videoda, Bozdoğan'ın F-16'dan ilk kez ateşlenmesi ve Şimşek isimli hava hedefini tam isabetle vurması yer alıyor. Bozdoğan'ın 2022'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girmesi bekleniyor.

YERLİ VE MİLLİ

Türkiye, yıllardır yurt dışından zor şartlarda ithal ettiği havadan havaya füzeleri, yerli ve milli imkanlarla geliştirme hedefinde önemli bir aşamayı başardı. İlk etapta F-16 savaş uçağı ve Akıncı insansız hava araçlarına entegre edilecek yerli ve milli hava-hava füzesi Bozdoğan'ın en kritik testlerinden biri gerçekleştirildi.

4 ADET F-16 HAVALANDI

7 Nisan'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 4 F-16 uçağı ve 10. Tanker Üs Komutanlığına bağlı tanker uçak koordinesinde bir atış testi yapıldı. F-16 tarafından hava hedefine karşı ateşlenen Bozdoğan, hedefi doğrudan vuruş ile imha etti.

İLK ATIŞTA TAM İSABET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozdoğan'ın başarıyla sonuçlanan testini sosyal medyadan "Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı.

Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu.

Gençlere #Maşallah ??

#MilliTeknolojiHamlesi????." mesajıyla duyurdu.

SÜRECİ YAKINDAN TAKİP ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2013'de başlayan Göktuğ Projesi le bizzat ilgileniyor. 2018 yılında TÜBİTAK SAGE'yi ziyaret eden ve burada Bozdğan ve Gökdoğan ile ilgili gelinen durum hakkında yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılında da TBMM AK Parti Grup Toplantısında, Bozdoğan'ın yer testleriyle ilgili bir açıklama yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milyonlarca dolar maliyetle dışarıdan aldığımız havadan havaya füzelerin yerli ve milli muadillerini seri üretimi için gün sayıyoruz. savaş uçaklarımıza entegre edilecek havadan havaya füzemiz, Bozdoğan fırlatma rampasından yapılan güdümlü atışlarda tam isabet sağladık." dedi.O günlerde yapılan açıklamanın ardından Bozdoğan bu kez uçaktan ilk atış testini de gerçekleştirdi.

MAŞALLAH İLE F-16'DAN ATEŞLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında yer alan videoda, Bozdoğan'ın F-16'dan ateşlenmesi esnasında telsizden gelen "Maşallah" sözü dikkat çekiyor. Radar görüntüsünde Bozdoğan, F-16'dan ayrılırken hedef uçak Şimşek'e doğru ilerliyor. Bozdoğan, Şimşek'i tam isabetle vururken askeri terminolojide düşman uçağının düşürülmesi anlamındaki "Splash" ifadesi telsizden duyuluyor.

GÖKTUĞ PROJESİ

Ses hızının çok üstünde uçan ve yüksek manevra yeteneğine sahip Bozdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığı adına TÜBİTAK SAGE tarafından Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda Göktuğ Projesi kapsamında geliştiriliyor.

İKİ KARDEŞ: BOZDOĞAN VE GÖKDOĞAN

TÜBİTAK SAGE tarafından başlatılan Göktuğ Projesi, Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleri ile bunların eğitimlerinde kullanılacak elektronik eğitim füzelerinin geliştirilmesini hedefliyor. Her ikisi de havadan havaya füzeler olan Bozdoğan ve Gökdoğan, hava üstünlüğünün tesis edilmesinde kritik önemde görülüyor. Bozdoğan, görüş içi bir füzeyken, Gökdoğan görüş ötesi bir füze niteliği taşıyor.

SİHA'LARDA DA KULLANILACAK

Öncelikli olarak F-16 uçaklarına entegrasyonu planlanan Bozdoğan ve Gökdoğan, muharip uçak, büyük gövdeli uçak, helikopter, insansız hava aracı ve seyir füzelerine karşı kullanılabilecek. Akıncı, Aksungur gibi SİHA'ların mühimmatları arasına da girmesi planlanan Bozdoğan ve Gökdoğan, milli muharip uçağın da önemli silahlarından biri olacak.

HEDEF UÇAK ŞİMŞEK DE MİLLİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı videoda görülen hedef uçak Şimşek, Bozdoğan ve Gökdoğan'ın sertifikasyon testleri sürecinde kullanılmak üzere, TUSAŞ tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirildi. Test sırasında jet motorlu hedef uçak Şimşek, Bozdoğan tarafından doğrudan vuruş ile imha edildi.

İŞTE BOZDOĞAN

Kısa menzilli, kızılötesi görüntüleyicili arayıcı başlıklı (IIR) Görüş İçi Hava-Hava Füzesi olan Bozdoğan'ın bazı temel özellikleri şöyle:

Ağırlık: 140 kg.

Uzunluk: 3300 mm

Max Çap: 160 mm

Tip: Görüş içi (WVR)

Hız: >4 Mach

Fonksiyon: Kısa menzilli yakın hava angajmanı