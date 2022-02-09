Hava iki gün buz gibi olacak! 9 Şubat'ta bölgelerimizde hava durumu - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Giresun, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ve Batı Karadeniz ile Isparta ve Samsun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ve Batı Karadeniz ile Isparta ve Samsun çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji tarafından birçok ile sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. O iller şöyle; Adana, Ankara, Artvin, Bilecek, Burdur, Çanakkale, Çorum, Giresun, Hatay, Mersin, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kahramanmaraş, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Yalova, Osmaniye, Amasya, Antalya, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çankırı, Edirne, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Konya, Muğla, Niğde, Rize, Samsun, Tokat, Yozgat, Aksaray, Karaman, Bartın, Karabük, Düzce.

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; bölgenin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE 0°C, 9°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu

İSTANBUL 4°C, 10°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ 0°C, 7°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ 3°C, 8°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TEKİRDAĞ'DA KAR ŞİDDETİNİ ARTTIRDI

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam üzeri şiddetini arttırmaya devam ediyor. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası etkisi altına giren Trakya'da, Edirne ve Kırklareli'de yağmur yağarken, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ise kar yağışı şiddetini arttırıyor. Malkara- Hayrabolu karayolu yer yer beyaz örtüyle kaplandı. Süleymanpaşa Yeniköy arası yolunda ise kar yağışından dolayı araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağışının şiddetini arttırmasının ardından, Karayollarına bağlı kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul-Çanakkale yolunda herhangi olumsuz bir durumun yaşanmaması için yolda devamlı tuzlama çalışması yaptı. Yetkililerden alınan bilgilere göre, Malkara- Şarköy karayolunda kar yağışı devam ederken herhangi bir kapanma söz konusu olmadığı ve sürücülerin Uluman mevkiinde daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların;kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 2°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR 7°C, 9°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

MANİSA 4°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz ile Isparta çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 9°C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 8°C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 6°C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 0°C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde kuzey yönlerden, güney kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA 1°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI -1°C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR -1°C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA 1°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların;kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinde kuvvetli olmak üzere, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU 0°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 4°C, 5°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

KASTAMONU -2°C, 2°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 4°C, 6°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğleden sonra Samsun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 4°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

SAMSUN 9°C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 6°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

TRABZON 11°C, 15°C

Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -6°C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS -10°C, 3°C

Çok bulutlu

MALATYA 1°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MUŞ -11°C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 1°C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP 2°C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

MARDİN 1°C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SİİRT 2°C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu