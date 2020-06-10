Hava İkmal Millet Bahçesi ihalesine 26 firma katıldı - Son Dakika

Kayseri'ye yapılacak Hava İkmal Millet Bahçesi için TOKİ'nin düzenlediği ihaleye 26 firmanın katıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, herkese açık gerçekleştirilen ihaleye 26 firmanın katılmasının rekabet açısından memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Hava İkmal Millet Bahçesi'nde adım adım hedefe ulaşıldığını vurulayan Büyükkılıç, "En başından beri desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza ve diğer emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en önemli Millet Bahçesi, adım adım hedefine ulaşıyor. Kayseri'nin çehresi değişecek, sosyal hayatın rengi değişecek. Kayseri'de 1 milyon 260 bin metrekarelik Millet Bahçesi ortaya çıkacak, Kayseri yeşile doyacak. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük şehir parklarından olacak projede, millet kıraathanesi, oyun alanları, müzeler, yeme içme mekanları ve spor sahaları gibi etkinlik alanları olacak.

Kayseri 1 milyon 260 bin metrekare alanlı Millet Bahçesi ile Türkiye'nin en prestijli şehir parklarından birisine sahip olacak. Projede, Hava İkmal Bakım Merkezi atölye ve hangarları yine bugünkü yerinde kalacak. 1 milyon 260 bin metrekarenin 1 milyon metrekaresi yeşil alan olacak.

Yeşil alanın dışında yaya ve bisiklet yolları, otopark alanı ve 45 bin metrekare büyüklüğünde biyolojik gölet bulunacak. Millet Bahçesi'nde 5,5 kilometre bisiklet yolu, biri 62 bin metrekare, diğeri 19 bin metrekare iki etkinlik çayırı yer alacak.