Hava Isınıyor !
31 dakika önce
Mart ayıyla birlikte bahar ve güneş iyice yüzünü gösteriyor.
Mart ayıyla birlikte bahar ve güneş iyice yüzünü gösteriyor. Hava sıcaklıkları yükseliyor. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, yurtta cuma gününden itibaren 4 gün boyunca yağış beklenmiyor.Ülkenin batı bölgelerinden başlayarak mevsime göre sıcak havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Cuma gününden itibaren 4 derece artması beklenen sıcaklıkların özellikle Marmara ve Ege'de etkili olacağı öngörülüyor.Mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklığının önümüzdeki hafta yerini yağışlı sisteme bırakması bekleniyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:41 Kaynak: İHA
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