Hava Isınıyor !

Mart ayıyla birlikte bahar ve güneş iyice yüzünü gösteriyor.

Mart ayıyla birlikte bahar ve güneş iyice yüzünü gösteriyor. Hava sıcaklıkları yükseliyor. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, yurtta cuma gününden itibaren 4 gün boyunca yağış beklenmiyor.Ülkenin batı bölgelerinden başlayarak mevsime göre sıcak havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Cuma gününden itibaren 4 derece artması beklenen sıcaklıkların özellikle Marmara ve Ege'de etkili olacağı öngörülüyor.Mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklığının önümüzdeki hafta yerini yağışlı sisteme bırakması bekleniyor.



(İHA)

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