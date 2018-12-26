Son Dakika Haberleri: Hava Isısı Düştü Porsuk Çayı Yer Yer Dondu

Hava Isısı Düştü Porsuk Çayı Yer Yer Dondu

10 dakika önce

Eskişehir'de dün etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığın eksi derecelere düşmesi Porsuk Çayı'nın bazı bölgelerde kısmen donmasına neden oldu.

Hava Isısı Düştü Porsuk Çayı Yer Yer Dondu, System.String[]
Eskişehir'de dün etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığın eksi derecelere düşmesi Porsuk Çayı'nın bazı bölgelerde kısmen donmasına neden oldu.

Yurdun büyük bölümündeki soğuk hava ve kar yağışı, Eskişehir'i de etkisi altına aldı. Dün sabah başlayan ve öğle saatlerinden sonra etkisini arttıran yoğun kar yağışı, gecenin ilerleyen saatlerinde ısının düşmesi ile don olaylarının yaşanmasına neden oldu. Termometrelerin eksi 8 derecelere kadar düştüğü Eskişehir'de, yaz aylarında turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği ve gondol seferlerinin yapıldığı Porsuk Çayı'nın yüzeyinin yer yer buz tuttuğu görüntülendi. Porsuk çayı üzerinde oluşan buz tabakası, bazı yerlerde yoğunlaşırken, bazı yerlerde ise su akıntılarının devam ettiği gözlemlendi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:27 Kaynak: İHA

Sabah, Eskişehir, Porsuk, Yaşam
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