Hava Kalite Ölçüm Cihazlarının Kalibrasyonları Afad Erzurum'da Yapılabilecek
1 saat önce
AFAD başkanlığı yapmış olduğu yeni bir çalışma ile, sistemin gereksiz kaynak israfı ve zaman kaybının önüne geçmek için Ankara, Bursa ve Erzurum'a kalibrasyon ünitesi kurulmasına karar verdi.
AFAD
başkanlığı yapmış olduğu yeni bir çalışma ile, sistemin gereksiz kaynak israfı ve zaman kaybının önüne geçmek için Ankara
, Bursa
ve Erzurum
'a kalibrasyon ünitesi kurulmasına karar verdi.
Üç guruba ayrılan iller içinde Erzurum 27 ilin cihazlarının kalibrasyonlarını gerçekleştirecek. AFAD'ın çalışma alanında önemli bir yere sahip olan Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer biriminde görevli personellere yetkili firma temsilcileri tarafından sertifikalı eğitim verildi. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:50 Kaynak: İHA
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