Hava kalitesi iyileşen Denizli'de Pamukkale'nin güzelliği ortaya çıktı - Son Dakika
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Hava kalitesi iyileşen Denizli'de Pamukkale'nin güzelliği ortaya çıktı

6 saat önce

Denizli'de korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla vatandaşlar evlerinde kalmaya devam ederken, bu süreç hava kalitesine olumlu yansıdı.

Hava kalitesi iyileşen Denizli'de Pamukkale'nin güzelliği ortaya çıktı, System.String[]

Denizli'de korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla vatandaşlar evlerinde kalmaya devam ederken, bu süreç hava kalitesine olumlu yansıdı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre kentin hava kalitesi son yıllardaki standartların neredeyse yüzde 50 üstüne çıkarken, hava kalitesinin iyileşmesi ile dünyaca ünlü Pamukkale'nin de güzelliği ortaya çıktı.

Korona virüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında bu hafta sonu 24 ille birlikte Denizli'de de sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Denizlililerin evlerinde kalmasıyla hava kalitesinde de iyileşme görüldü. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinin havadan çektiği görüntüler ile Çamlık Parkı'nın güzelliği gözler önüne serilirken, Pamukkale travertenlerinin ise giderek beyazlaştığı görüldü.

DENİZLİ'DE 1 AYDA HAVA KALİTESİNDE YÜZDE 12 DEĞİŞİM GÖZLEMLENDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Ege Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü, Denizli'ye ait hava kalitesinin 4 aylık raporlarını açıkladı. 1 Ocak ile 30 Nisan tarihleri arasında partiküler madde (PM10) değişim oranları, ilde hava kalitesinin arttığını gösterdi. Denizli'de PM10 değerlerine bakıldığında Nisan ayında Mart ayına göre yüzde 12 azalma görüldüğü açıklandı. Kentte hava kalitesi ortalama değerlere göre Ocak ayında yüzde 60, Şuba'ta yüzde 59.26, Mart ayında yüzde 58.94 ve Nisan ayında ise yüzde 51.58 olarak açıklandı. Solunumu etkileyen hava kükürtdioksit (SO2) oranları incelendiğinde Nisan ayında Mart ayına göre yüzde 45 azalma görüldüğü açıklanırken, dün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ise SO2 oranı yüzde 15.8, oksijen seviyesi yani PM10 ise 27.9 olarak ölçüldü. Oksijen seviyesinin geçen ayın aynı gününe göre neredeyse yüzde 50 arttığı gözlendi.

Denizli'de solunumu etkileyecek hava kalitesi SO2 oranları ortalama değerlere göre Ocak ayında yüzde 20.66, Şubat ayında yüzde 16, Mart ayında yüzde 11.3 ve Nisan ayında yüzde 6.2 olurken, 10 Mayıs tarihi itibarı ile Mayıs ayında ise yüzde 15.8 oldu. Verilere göre son 4 ay içerisinde vatandaşların evde kaldığı sürelere bakıldığında hava kalitesinin giderek arttığı ve araçlardan, fabrikalardan ve iş yerlerinden çıkan zehirli gazların ciddi oranda azaldığı görüldü.

(Semih Can Yılmaz - Fadıl Pişkin/İHA)

Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 11:40 Kaynak: İHA


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