Hava karardı, Karadeniz kabardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hava karardı, Karadeniz kabardı - Son Dakika

Hava karardı, Karadeniz kabardı

6 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan sağanak yağış etkili olurken, denizdeki dalgalar yer yer 3 metre yüksekliğe ulaştı.

Hava karardı, Karadeniz kabardı, System.String[]

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan sağanak yağış etkili olurken, denizdeki dalgalar yer yer 3 metre yüksekliğe ulaştı.


Batı Karadeniz güne yağışla başlarken denizdeki dalgalar yer yer 3 metre yüksekliğe ulaştı. Havanın hep bulutlu olması gündüz vakitlerinin de gece gibi olmasına neden olurken denizin yükselmesi mavi bayraklı plajlarında sular altında kalmasına neden oldu. Meteoroloji Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, önümüzdeki 3 gün daha hava çok bulutlu ve yağmurlu olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan zamanla kuzeydoğudan 3 ile 5 kuvvetinde, olacak. - DÜZCE

Batı Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:15 Kaynak: İHA
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