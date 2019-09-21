Son Dakika Haberleri: Hava kararmadan yanan sokak lambaları tepki çekiyor
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Hava kararmadan yanan sokak lambaları tepki çekiyor

1 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde havanın kararmasına saatler kala boş yere yanmaya başlayan sokak lambaları vatandaşın tepkisini çekiyor.

Hava kararmadan yanan sokak lambaları tepki çekiyor, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde havanın kararmasına saatler kala boş yere yanmaya başlayan sokak lambaları vatandaşın tepkisini çekiyor.


Edinilen bilgiye göre, ilçenin bazı cadde ve sokaklarındaki aydınlatma lambaları, gün kararmadan saatler öncesinde yanmaya başlıyor. Duruma tepki gösteren ve bu israfın önüne geçilmesi talebinde bulunan vatandaşlar, yetkililere seslenerek, "Mahalle ve sokaklarımızda sokak aydınlatma lambaları havanın kararmasına 1-2 saat kala yanmaya başlıyor. Bu durum bizleri son derece huzursuz ediyor. Sonuç itibariyle boşa giden bu enerji giderleri vatandaşlar olarak bizlerin cebine yansıyor. Yazıktır. Yetkililer boş yere yanan bu sokak aydınlatmalarını hiç mi görmüyorlar? Bu konuda yetkilileri göreve davet ediyor ve bu israfın önüne geçilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Bozüyük, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:27 Kaynak: İHA
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