Son Dakika Haberleri: “Hava kargoda Türkiye’nin pazar payı artacak”

“Hava kargoda Türkiye’nin pazar payı artacak”

49 dakika önce

Türkiye'nin gerçekleştirdiği yatırımlarla sivil havacılıkta çok büyük gelişmeler kaydettiğine dikkat çeken OMSAN Lojistik Genel Müdürü Dr. A. Bülent Sabuncu, "İstanbul Havalimanı dünya hava yolu taşımacılığında önemli bir üs haline gelecek" dedi.

“Hava kargoda Türkiye’nin pazar payı artacak”, System.String[]
Türkiye'nin gerçekleştirdiği yatırımlarla sivil havacılıkta çok büyük gelişmeler kaydettiğine dikkat çeken OMSAN Lojistik Genel Müdürü Dr. A. Bülent Sabuncu, "İstanbul Havalimanı dünya hava yolu taşımacılığında önemli bir üs haline gelecek" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:52 

Ekonomi
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