“Hava kargoda Türkiye’nin pazar payı artacak”
49 dakika önce
Türkiye'nin gerçekleştirdiği yatırımlarla sivil havacılıkta çok büyük gelişmeler kaydettiğine dikkat çeken OMSAN Lojistik Genel Müdürü Dr. A. Bülent Sabuncu, "İstanbul Havalimanı dünya hava yolu taşımacılığında önemli bir üs haline gelecek" dedi.
Türkiye
'nin gerçekleştirdiği yatırımlarla sivil havacılıkta çok büyük gelişmeler kaydettiğine dikkat çeken OMSAN Lojistik
Genel Müdürü Dr. A. Bülent Sabuncu, "İstanbul
Havalimanı dünya hava yolu taşımacılığında önemli bir üs haline gelecek" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:52
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