Hava Kent, konut üretimlerinde deprem izolatörünü standart hale getiriyor

Hava Kent Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çavuş, "Geçtiğimiz hafta yurdumuzda meydana gelen ve 10 ilimizin direkt etkilendiği deprem felaketinden dolayı öncelikle yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. Hava Kent ailesi olarak, tüm enerjimizi afet bölgesine gerekli yardımları ulaştırmak için harcıyoruz. Umarız ki, bir an önce tüm yaralarımızı sarıp huzurlu ve mutlu günlere kavuşacağız." dedi.

"ALINMASI GEREKEN DERSLER VAR"

Bir konut üreticisi olarak, yaşanan elim afetten almamız gereken dersler olduğunu düşünüyoruz diyen Çavuş, "Konut üretimlerimizde, kurulduğumuz günden bugüne en yüksek mukavemetli beton ve demir kullanımından, en kaliteli işçilik ve özellikle statik hesaplar konusuna kadar uzman kadrolar ile çalıştık. Birince görevimiz, her zaman sizlere en kaliteli ve sağlam konutları üretmek oldu. İnsan hayatının önüne hiç bir şeyi koymadık, yolumuza hep bu bakış açısı ile devam ettik." dedi.

"MALİYET CAN GÜVENLİĞİNDEN ÖNEMLİ DEĞİLDİR"

Şimdi yine bu bakış açısı ile Tuzla projemiz başta olmak üzere, üreteceğimiz tüm yeni projelerde deprem izolatörü kullanma ve üretimlerimizde standart hale getirme kararı almış bulunmaktayız. Çeşitli üretici firmalar ve statik mühendisleri ile irtibat halindeyiz. Aldığımız bilgiler doğrultusunda; bu izolatörlerin maliyetlerinde, %8/12 arasında bir artışı gerçekleştirecektir. Hava Kent ailesi olarak, hiçbir maliyetin can güvenliğimizden ve huzurumuzdan daha önemli olmadığını düşünüyoruz." sözlerini dile getirmiştir.

SİSMİK İZOLATÖR BİNLERCE HAYATI KURTADI

Sismik izolatörler, Kahramanmaraş merkezli depremde canlar kurtardı. Adana Şehir Hastanesi başta olmak üzere, deprem bölgesinde yer alan diğer şehir hastaneleri sismik izolatörler sayesinde depremlerin yıkıcı etkisini hissetmedi.

Elbistan Devlet Hastanesi, Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi, Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ve Battalgazi Devlet Hastanesi deprem izolatörü sayesinde ayakta kalmayı başarmıştır.

PEKİ HAYAT KURTARAN SİSMİK İZOLATÖR NEDİR?

Sismik izolatör yani; deprem izolatörü, yapıya gelen deprem ve rüzgar vb. yüklerin azaltılmasına yarayan sistemdir. Sismik izolasyon sistemleri, zemin ile yapının tabanı arasına esnek enerji sönümleyici elemanlar yerleştirerek zeminden yapıya aktarılan deprem kuvvetlerinin azaltılmasına; sismik enerji ve hareketlerini absorbe etmesine yardımcı olan araçlardır. Eğer bu değerden daha fazla bir yük gelirse, yapıda kalıcı deformasyonlar oluşur ve kolon-kiriş birleşim noktalarında kırılmalar başlar. Ancak; sismik izolasyonu olan yapılar ise bu değerlerin çok üstüne çıkabilir. Çünkü sismik izolatörler gelen yatay yükü azaltır.

DEPREM ENERJİSİNİN SÖNÜMLENMESİNİ SAĞLAR

İzolatör, deprem sırasında üzerindeki yapının sarkaç misali küçük salınımlar yapmasını sağlar. Oluşan dinamik sürtünme kuvveti ile izolatörün konkav geometrisi, deprem enerjisinin sönümlenmesini sağlar. Sismik izolatörler deprem anında yapıya aktarılan dinamik kuvvetleri ve buna bağlı deplasmanları, %80–%90 oranında azaltmakta ve yapıyı deprem kuvvetlerine karşı izole etmektedir.

İLK KEZ 1921'DE DEPREM İZOLASYONU UYGULANMIŞTIR

1921 yılında Amerikalı Mimar Frank Lyond Wright, Tokyo'daki Imperial Hotel'in temellerinde, taban izolasyon fikrini uygulayan ilk kişi olmuştur. 1969 yılında dünyada ilk kauçuk sismik izolasyonlu yapı, İsviçreli mühendisler tarafından Makedonya'nın Skobje şehrinde bir ilkokul binasında uygulanmıştır.

PEKİ DEPREM İZOLATÖRÜ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Yüksek düzeyde can güvenliğini ve minimum düzeyde bakım gerekliliği sağlar. Araştırma ve geliştirmeye ait projelerin korunmasına katkıda bulunur. Yapıda bulunan mimari ve taşıyıcı elemanlarda minimum hasar oluşumunu engeller. Şiddetli deprem sonrasında hemen kullanım olanağı sağlar. Köprü ve viyadükler de hasar görmeksizin kullanımına devam edilmesini sağlar. Ulaşım yapılarında devam eden sürekliliğin sağlanılmasına yardımcı olur. Yapı içerisinde yer alan eşya ve cihazları korur.