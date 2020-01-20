Son Dakika › Dünya › Hava kirliliği kadınların adet dönemini de etkiliyor - Son Dakika Dünya
Hava kirliliği kadınların adet dönemini de etkiliyor
18 dakika önce
Fransa'da yapılan yeni bir çalışma, birçok hastalığın nedenlerinden biri olarak gösterilen hava kirliliğinin kadınlarda adet dönemini de etkilediğini ortaya koydu.
Fransa'da yapılan yeni bir çalışma, birçok hastalığın nedenlerinden biri olarak gösterilen hava kirliliğinin kadınların adet dönemini de etkilediğini ortaya koydu.
Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Enstitüsü'nde (Inserm) 184 kadın üzerinde yapılan araştırma kapsamında, maruz kalınan kirlilik düzeyleri test edilerek, hormonal seviyeleriyle karşılaştırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 07:32
Son Dakika Libya Konferansı sonrası UMH, kararını verdi: Hafter ile bir daha masaya oturmayacağız Yangınlarla mücadele eden Avustralya'yı bu kez dolu ve kum fırtınası vurdu Libya'da Hafter milisleri başkent Trablus çevresinde ateşkesi ihlal ediyor Yangınlarla boğuşan Avustralya'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı