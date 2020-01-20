Hava kirliliği kadınların adet dönemini de etkiliyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hava kirliliği kadınların adet dönemini de etkiliyor - Son Dakika Dünya

Hava kirliliği kadınların adet dönemini de etkiliyor

18 dakika önce

Fransa'da yapılan yeni bir çalışma, birçok hastalığın nedenlerinden biri olarak gösterilen hava kirliliğinin kadınlarda adet dönemini de etkilediğini ortaya koydu.

Hava kirliliği kadınların adet dönemini de etkiliyor, System.String[]

Fransa'da yapılan yeni bir çalışma, birçok hastalığın nedenlerinden biri olarak gösterilen hava kirliliğinin kadınların adet dönemini de etkilediğini ortaya koydu.


Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Enstitüsü'nde (Inserm) 184 kadın üzerinde yapılan araştırma kapsamında, maruz kalınan kirlilik düzeyleri test edilerek, hormonal seviyeleriyle karşılaştırıldı.

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Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 07:32 
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