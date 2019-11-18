Son Dakika Haberleri: Hava kirliliği sıralamasında Iğdır Türkiye birincisi oldu
Son Dakika Güncel Hava kirliliği sıralamasında Iğdır Türkiye birincisi oldu - Son Dakika

Hava kirliliği sıralamasında Iğdır Türkiye birincisi oldu

6 saat önce

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Doğu Anadolu Bölgesinin Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da, hava kirliliği halk sağlığını tehdit etmeye başladı.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Doğu Anadolu Bölgesinin Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da, hava kirliliği halk sağlığını tehdit etmeye başladı.

Bölgede havanın soğuması ve kentin tamamen doğalgaza geçmemesi ile birlikte kömür kullanımı, insan sağlığını tehdit eder boyuta geldi. Özellikle akşam saatlerinde kalorifer kazanlarının yanması ile birlikte bina bacalarından çıkan kömür dumanı ve pis koku, şehir merkezinde hayatı yaşanmaz hale getirdi. Bisiklet kullanımının yaygın olduğu kentte, Bakanlık kesinlikle bisiklete binilmemesi konusunda vatandaşı uyardı. Temiz hava için 0 ila 50 arasında bulunması gereken indeks değeri 355'e çıktı.

"HAVA ÖLÇÜMLERİNE GÖRE IĞDIR 355 OLARAK TEHLİKELİ GÖRÜLDÜ"

Kentin ova üzerine kurulu olduğunu ve yakın çevrelerin tamamen doğalgaza geçmediğini belirten Zafer Garangi isimli vatandaş, "Iğdır'ın hava kirliliği sorunu önceden de vardı. Ova olduğu için esinti olmuyor. Doğalgaza geçmeyen bazı kamu kurumları olduğu için sıkıntı oluyor" dedi.

"TEMİZ HAVA HERKESİN HAKKI"

Temiz ve sağlıklı hava solumak istediğine değine Garangi, "Temiz ve güzel hava herkesin hakkı. Iğdır'ın bu hava kirliliğine çözüm bulunursa daha güzel olur" şeklinde konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi (SİM) ölçümlerine göre, Türkiye'de Hava kirliliği en yüksek İl 355 olarak Iğdır görüldü. Piknik, yürüyüş, açık hava sporları ve bisiklet sürülmemesi konusunda vatandaşlar kesinlikle uyarıldı.

(İHA)

Hava kirliliği sıralamasında Iğdır Türkiye birincisi oldu

Türkiye, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:40 Kaynak: İHA
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