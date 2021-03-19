Hava kirliliği ve küresel ısınma görme kaybına yol açabiliyor - Son Dakika

Hava kirliliği ve küresel ısınma görme kaybına yol açabiliyor

19.03.2021 09:59
Hava kirliliği ve küresel ısınma görme kaybına yol açabiliyor, System.String[]

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özsütçü, hava kirliliği ve küresel ısınmanın kalp ve akciğer kadar göz üzerinde de yıkıcı etkisi olduğunu belirterek, "Havadaki zararlı gaz ve partiküllerdeki artış, gözün ön yüzeyinde tahriş, kızarıklık, yabancı...

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özsütçü, hava kirliliği ve küresel ısınmanın kalp ve akciğer kadar göz üzerinde de yıkıcı etkisi olduğunu belirterek, "Havadaki zararlı gaz ve partiküllerdeki artış, gözün ön yüzeyinde tahriş, kızarıklık, yabancı cisim hissine yol açıyor. Tedavi ihmal edildiğinde görme bulanıklığına ve görme kaybına giden sonuçlara sebep olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Özsütçü, hava kirliliğinin göz sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine ve soruna karşı alınacak önemlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

21'inci yüzyılda iklim değişikliği ve hava kirliliğinin, insan sağlığı ve ölüm oranlarını dramatik bir biçimde etkilediğini belirten Prof. Dr. Özsütçü, şunları kaydetti:

"Hava kirliliği ve küresel ısınmanın kalp ve akciğer kadar göz üzerinde de yıkıcı etkisi var. Özellikle hava kirliliğinin görüldüğü şehirlerde yaşayanlar risk altındalar. Havadaki zararlı gaz ve partiküllerdeki artış, gözün ön yüzeyinde tahriş, kızarıklık, yabancı cisim hissine yol açıyor. Tedavi ihmal edildiğinde görme bulanıklığına ve görme kaybına giden sonuçlara sebep olabiliyor. Hava kirliliği ve küresel ısınma sağlık üzerinde yüksek tehdit oluşturdu. Solunum ve kardiyovasküler hastalıkların gelişimini doğrudan etkileyen hava kirliliği göz sağlığını da hedef alıyor. Sıcaklıkların yükselmesi ve düzensiz yağış dağılımı, hastalığa neden olan virüs, enfeksiyon gibi tehlikenin dağılımını da değiştiriyor. Hava kirliliğindeki zararlı gaz ve partiküllerdeki artış miktarı gözün tolere edeceğinden çok yüksek miktarlara çıkıyor. Bu da görme kayıplarına varan sorunlara yol açıyor."

Özsütçü, özellikle kontakt lens kullananları hava kirliliğinin olumsuz etkileri konusunda uyararak, "Hava kirliliğine bağlı gözün ön yüzeyi rahatsızlığı kontakt lens kullananlar daha fazla hissediyor. Havadaki toz ve partiküller lense yapışıyor. Gözde alerjik problemlerin baş göstermesi, göz kuruluğu, görme sorunları gibi problemler gelişiyor." bilgisini verdi.

"Sarı nokta ve glokom tehlikesi"

Havada bulunan kimyasal partiküllerin retinaya toksik etkisi ve yaşa bağlı makula dejeneransı (sarı nokta hastalığı) riskinde artış görüldüğünün altını çizen Prof. Dr. Mustafa Özsütçü, çalışmalara devam edilen bir diğer konunun ise hava kirliliğinin yarattığı uzun vadede glokom denilen hastalığa sebep olan göz içi basıncının artışı olduğunu bildirdi.

Hava kirliliği nedenleri ve sonuçlarının doğrudan insanlarla ilgili olduğunu ifade eden Özsütçü, bu kirliliğe insanların değişen yaşamları neden olurken ortaya çıkacak olumsuz koşullardan da yine insan sağlığının etkileneceğine işaret etti.

Özsütçü, hava kirliliği ve değişen yaşam koşullarından gözlerin korunması için şu tavsiyelerde bulundu:

"Bulunduğumuz kapalı ortamlar bol bol havalandırılmalı, oda nemli tutulmalı, doğa yürüyüşleri yapılmalı, ekran maruziyeti minimumda tutulmalı. Ekran maruziyetini azaltmak ve göz kuruluğunu önlemek için 20-20 kuralını uygulayın. 20 dakikalık çalışmanın ardında 20 saniye gözlerinizi dinlendirin. Bulunduğunuz kapalı alanlardaki nem seviyesini artırın. Böylece göz ön yüzeyinin kurumasını engellemiş olursunuz. Rüzgarlı havalarda gözyaşı buharlaşmasını en aza indirmek için gözlük kullanın. Yaz aylarında güneş gözlüğü kış aylarında ise kar gözlükleriyle güneşten gelen UV maruziyeti minimuma indirin. Bol su tüketerek gözün ön yüzeyinin nemli tutulmasını sağlayın."

Hava kirliliğinin yarattığı göz ön yüzey rahatsızlıklarının semptomatik tedavilerle iyileştirilebileceğini aktaran Özsütçü, "Yakın takip ve gerektiğinde doğru müdahale en etkili yöntemdir. Sıklıkla hava kirliliğine bağlı göz hastalıkları semptom göstermese dahi artmış risk altındaysanız ve acil bir durum varsa göz doktoruna başvurunuz." ifadelerini kullandı.

Küresel Isınma, Hava Kirliliği, Üniversite, Kalp, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hava kirliliği ve küresel ısınma görme kaybına yol açabiliyor - Son Dakika Ekonomi


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