Hava Kirliliği Vücudumuzu Olumsuz Etkiliyor! İç Hava Kalitesi Nedir?

Systemair HSK Genel Müdürü Ayça Eroğlu, iç hava kalitesi hakkında bilgi verdi.
Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile birlikte hayatımıza girmiş vaziyette bulunan ve gün geçtikçe kapalı alanlarda daha çok ihtiyaç duyulan iç hava kalitesi için, sıcaklık, nem ve havadaki karbondioksit miktarının önemli olduğunu söyledi.
İklimlendirme sektörünün ısıtma, soğutma, nemlendirme, nem
alma ve taze hava ihtiyaçlarını karşılayabilecek tasarıma sahip olmasının
önemine dikkat çeken Eroğlu, havaların soğuması ile birlikte iç mekanlarda
geçirilen zamanın artışından dolayı, iç mekanlara dış ortam kirliliğinden
etkilenmemiş kaliteli ve taze hava sağlanmasının kritik öneme sahip olduğunu
belirtti.
Kapalı alanlarda fiziksel ve zihinsel verimi arttıracak,
sağlık sorunlarına neden olmayacak ve olası salgın hastalıkların yayılmasını
yavaşlatacak koşullar için, iç ortamlara temiz hava sağlayan teknolojik
iklimlendirme çözümlerinin kullanılmasına ve bu sistemin bakımının düzenli
olarak yapılmasına dikkat çekti.
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