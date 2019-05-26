Hava kirliliğine dikkat çekmek için bisiklet turu
7 saat önce
Karabük'te Tema Vakfı tarafından hava kirliliğine dikkat çekmek için bisiklet turu gerçekleştirildi.
Karabük
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 06:28 Kaynak: AA
'te Tema Vakfı
tarafından hava kirliliğine dikkat çekmek için bisiklet turu gerçekleştirildi. Safranbolu
ilçesinde buluşan vakıf üyeleri, Karabük il merkezine kadar bisikletleriyle geldi.
Bir alışveriş merkezinin önünde duran grup, farklı bölgelere yapılması planlanan kömür ve termik santral inşaatlarını protesto etti.
Tema Vakfı Karabük İl Temsilci Yardımcısı Yeşim Onur, etkinliğin amacına ilişkin bir konuşma yaptı.
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