Son Dakika Haberleri: Hava kirliliğine dikkat çekmek için bisiklet turu

Hava kirliliğine dikkat çekmek için bisiklet turu

7 saat önce

Karabük'te Tema Vakfı tarafından hava kirliliğine dikkat çekmek için bisiklet turu gerçekleştirildi.

Hava kirliliğine dikkat çekmek için bisiklet turu, System.String[]
Karabük'te Tema Vakfı tarafından hava kirliliğine dikkat çekmek için bisiklet turu gerçekleştirildi.

Safranbolu ilçesinde buluşan vakıf üyeleri, Karabük il merkezine kadar bisikletleriyle geldi.
Bir alışveriş merkezinin önünde duran grup, farklı bölgelere yapılması planlanan kömür ve termik santral inşaatlarını protesto etti.
Tema Vakfı Karabük İl Temsilci Yardımcısı Yeşim Onur, etkinliğin amacına ilişkin bir konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 06:28 Kaynak: AA
Safranbolu, Tema Vakfı, Karabük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayseri'de 78 Yaşındaki Adam 57 Yıllık Eşini Öldürüp, İntihar Etti Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Eşref Kolçak, Hayatını Kaybetti Akıncı İHA İçin Geri Sayım Başladı! Atatürk'ün Yapay Zeka Tarafından Renklendirilen Görüntüleri Sosyal Medyada Gündem Oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 02:24:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hava kirliliğine dikkat çekmek için bisiklet turu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]