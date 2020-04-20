Hava kirliliğinin azalmasıyla Uludağ'dan İstanbul göründü - Son Dakika

BURSA'da, koronavirüs salgını sonrası 'evde kal' çağrılarına uyulmasıyla hava kirliliği azalınca ortaya çıkan manzaralar şaşırttı. Uludağ'ın zirvesinden kilometrelerce uzaklıktaki İstanbul göründü.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, ülke genelinde 'evde kal' çağrılarına büyük oranda uyuldu. 2 haftadır cumartesi ve pazar günleri için 31 kentte de sokağa çıkma yasağı uygulanırken, trafik yoğunluğu, en düşük seviyelere indi. Bazı fabrikalarda ise üretime ara verilirken, büyükşehirlerde hava kirliliği azaldı. Bursa'da da 'evde kal' çağrılarına uyulmasıyla hava kirliliği azalınca ortaya çıkan manzaralar şaşırttı. Uludağ'ın 1820 rakımlı Teleferik A.Ş.'ye bağlı Uludağ İstasyonu'ndan kilometrelerce uzaklıktaki İstanbul göründü. Görüş uzaklığının açılmasıyla Uludağ'ın zirvesinden İstanbul izlendi.