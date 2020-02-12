Hava kirliliğinin küresel maliyeti: Her yıl 1,8 milyar iş günü kaybı; 4,5 milyon erken ölüm - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hava kirliliğinin küresel maliyeti: Her yıl 1,8 milyar iş günü kaybı; 4,5 milyon erken ölüm - Son Dakika Dünya

Hava kirliliğinin küresel maliyeti: Her yıl 1,8 milyar iş günü kaybı; 4,5 milyon erken ölüm

6 saat önce

Fosil yakıtların yol açtığı hava kirliliği sebebiyle her yıl 4,5 milyon kişi erken ölüm yaşıyor. Hava kirliliğinin tüm dünyadaki maliyeti günlük 8 milyar Amerikan doları.

Hava kirliliğinin küresel maliyeti: Her yıl 1,8 milyar iş günü kaybı; 4,5 milyon erken ölüm, System.String[]

Fosil yakıtların yol açtığı hava kirliliği her yıl 4,5 milyon kişinin erken ölümüne neden oluyor. Kirlilik ayrıca her yıl 1,8 milyar iş günü kaybını da beraberinde getiriyor.


Hava kirliliğinin başta sağlık olmak üzere bir çok zararı var. Peki, hava kirliliğinin maliyeti hakkında hiç düşündünüz mü? Hava kirliliğinin tüm dünyadaki maliyeti günlük 8 milyar Amerikan doları. Bunun yıllık maliyeti küresel milli gelirin yüzde 3,3'üne karşılık geliyor. Hava kirliliği sebebiyle insanlar hastaneye gittiği veya hastalık izni aldığı için her yıl 1,8 milyar iş günü kaybı da yaşanıyor.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:00 
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