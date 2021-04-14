Hava kirliliğiyle gündeme gelen Keşan'da doğal gazın yaygınlaşmasıyla hava kalitesi artmaya başladı - Son Dakika

Geçen yıllarda hava kirliliğiyle mücadele eden Edirne'nin Keşan ilçesinde doğal gazın yaygınlaşması ve etkin kömür denetimleri sonucunda ilçede hava kalitesi artmaya başladı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçedeki doğal gaz abonesi sayısının 20 bine yaklaştığını belirtti.

Keşan'ın hava kalitesinin her gün zenginleştiğine dikkati çeken Helvacıoğlu, doğal gazın olumlu sonuçlarını gördüklerini aktardı.

İlçede bu yıl hava kirliliği yaşanmadığının altını çizen Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Keşan'ımız artık temiz hava ile anılan bir ilçe olma yolunda hızla ilerliyor. Keşan Belediyesi olarak Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzle olağanüstü bir kömür denetimi gerçekleştirdik. Keşan'ın havasını kirletenlere karşı idari olarak ciddi yaptırımlar uyguladık. Denetimler ve doğal gazın olumlu etkileri ile Keşan'ın hava kalitesi günden güne zenginleşiyor. Turizm alanı olarak planladığımız İzzetiye Mahallesi ile OSB'nin geleceği Paşayiğit Mahallesi'nde de doğal gaz çalışmalarımız sürüyor."

GAZDAŞ Edirne İşletme Müdürü Cumhur Pekdemir de Keşan Belediyesi ile işbirliği ve koordineli şekilde çalışmalar gerçekleştirdiklerini bildirdi.