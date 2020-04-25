Hava kirlilliğine yol açan parçacıklarda koronavirüs tespit edildi

Bilim insanları havayı kirleten parçacıklarda Covid-19 hastalığına neden olan yeni tip koronavirüs tespit etti. Bu konuda araştırma yapan bilim insanları virüsün bu şekilde daha uzun mesafe katetmesine ve daha fazla insanın enfekte olmasına yol açıp açmadığını anlamaya çalışıyor.



İtalyan bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma kapsamında Bergamo kentindeki bir sanayi bölgesinden toplanan hava örneklerinde Covid-19'a neden olan koronavirüse benzer genetik özelliklere çok yakın bir bulgu elde etti.