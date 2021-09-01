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Hava koşulları kaynaklı afetler 50 yılda beş kat arttı - Son Dakika

Hava koşulları kaynaklı afetler 50 yılda beş kat arttı

01.09.2021 14:57
Hava koşulları kaynaklı afetler 50 yılda beş kat arttı, System.String[]

Dünyayı etkileyen hava kaynaklı afetlerin 50 yılda beş kat arttığı bildirildi.

Dünyayı etkileyen hava kaynaklı afetlerin 50 yılda beş kat arttığı bildirildi.

BBC'de yer alan haber göre, Dünya Meteoroloji Örgütünün (WMO) 50 yılı kapsayan araştırması, 1970'ten bu yana hava koşulları kaynaklı afetlerin sayısının 5 kat arttığını ortaya koydu.

Bilim insanları, fırtına, sel ve kuraklık gibi doğa olaylarındaki artışın arkasında iklim değişikliği, sert hava koşulları gibi faktörlerin olduğuna işaret ederken, erken uyarı sistemlerinde yapılan iyileştirmelerin ölü sayılarındaki düşüşe yardımcı olduğu belirtildi.

WMO'nun araştırmasına göre, 1970 ile 2019 arasında 11 binden fazla felaket yaşandı.

Bu afetler sonucunda iki milyondan fazla kişi hayatını kaybederken, 3 trilyon 64 milyar dolar tutarında ekonomik kayıp yaşandı.

Araştırmada görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, iklim değişikliği nedeniyle aşırı hava olaylarının sayısının daha da artacağı uyarısında bulundu.

Avrupa ve Kuzey Amerika'da son zamanlarda daha fazla sıcak hava dalgası, kuraklık ve orman yangınlarının gözlemlendiğini belirten Taalas, "Atmosfere ulaşan su buharı miktarı artıyor, bu da aşırı yağmurlara ve ölümcül sellere yol açıyor. Okyanusların ısınması, tropik fırtınaların etki alanını ve sıklığını etkiledi." ifadesini kullandı.

Araştırmaya göre, hava felaketlerine bağlı ölümlerin yüzde 90'ından fazlası gelişmekte olan ülkelerde meydana geldi.

Kuraklık nedeniyle 650 bin kişi hayatını kaybederken, aşırı sıcaklıklar ise yaklaşık 56 bin can aldı. Ancak 50 yıllık süre boyunca, afetlerden kaynaklanan toplam ölüm sayısı hızla düştü.

Öte yandan, 1970-79 arasında günde yaklaşık 49 milyon dolar ekonomik kayıp yaşanırken, bu miktar 2010-2019 arasında 7 kat artarak günde 383 milyon dolara çıktı.

2017'de meydana gelen ABD'yi vuran Harvey, Maria ve Irma kasırgalarının ekonomik etkisi, 1970 ile 2019 arasındaki ilk 10 afetten kaynaklanan toplam kaybın yüzde 35'ini oluşturdu.

Araştırmada uyarı sistemlerindeki iyileştirmelerin hayat kurtarmaya yardımcı olduğuna işaret edilirken yapılması gereken daha çok iş olduğuna dikkat çekildi.

WMO üyesi 193 ülkenin sadece yarısında çoklu tehlike erken uyarı sistemleri bulunduğu aktarıldı.

Meteoroloji, Fırtına, dolar, Sel, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Hava koşulları kaynaklı afetler 50 yılda beş kat arttı - Son Dakika


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