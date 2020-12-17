Hava Kuvvetleri gökyüzünde Oruç Reis'in destekçisi oldu - Son Dakika

Hava Kuvvetleri gökyüzünde Oruç Reis'in destekçisi oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın MTA Oruç Reis'e Doğu Akdeniz'de 737 saat 30 dakika uçuş ve 134 sorti ile koruma sağladığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın MTA Oruç Reis'e Doğu Akdeniz'de 737 saat 30 dakika uçuş ve 134 sorti ile koruma sağladığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri'nin MTA Oruç Reis gemisine Doğu Akdeniz'de 737 saat 30 dakika uçuş ve 134 sorti ile koruma sağladığını bildirdi. Bakanlık, F-16'ların 62 sorti ile 166 saat 30 dakika, HİK (E-7T) uçaklarının 67 sorti ile 544 saat 40 dakika ve KC-135R tanker uçaklarının 5 sorti ile 26 saat 20 dakika havada görev yaptığını belirtti. (Mevlüt Hasgül/İHA)

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