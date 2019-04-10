Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz Pakistan'da
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Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Pakistan Hava Kuvvetleri karargahını ziyaret etti.
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Pakistan Hava Kuvvetleri karargahını ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:47 Kaynak: İHA
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da temaslarda bulunan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Pakistan Hava Kuvvetleri karargahını ziyaret etti. Küçükakyüz'ü, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mujahid Anwar Khan karşıladı. Karargaha girişinde Şeref Kıtası'nı selamlayan Orgeneral Küçükakyüz, Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından Khan, Küçükakyüz'ü ofisinde ağırladı. Görüşmede bölgesel güvenlik ve karşılıklı işbirliği ele alındı. Khan, iki ülke arasındaki bağların kuvvetli olduğuna vurgu yaparak, mevcut ilişkileri daha da güçlendirme sözü verdi. Küçükakyüz de aynı sözü vererek Pakistan Hava Kuvvetlerinin son yıllardaki ilerlemesini övdü. - İSLAMABAD
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