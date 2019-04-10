Son Dakika Haberleri: Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz'ün Pakistan Ziyareti

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz'ün Pakistan Ziyareti

1 saat önce

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da temaslarda bulundu.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz'ün Pakistan Ziyareti, System.String[]
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da temaslarda bulundu.

Pakistan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Orgeneral Küçükakyüz'ün, Pakistan Hava Kuvvetleri karargahını ziyaret ettiği bildirildi.

Açıklamaya göre, ziyarette Küçükakyüz'ü, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mücahid Enver Han karşıladı.

Karargaha girişinde Şeref Kıtası'nı selamlayan Orgeneral Küçükakyüz, Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı.

Daha sonra komutanlık ofisine geçen Han ve Küçükakyüz, burada ikili görüşme yaptı. Görüşmede bölgesel güvenlik ve ikili iş birliği konuları ele alındı.

Küçükakyüz, görüşmede Pakistan Hava Kuvvetlerinin son yıllarda kaydettiği ilerlemeyi, özellikle yerli üretim konusunda aldığı mesafeyi övdü. İki ülke arasında sonsuza kadar sürecek bir dostluk bağının mevcut olduğunu kaydeden Han ise Türkiye'nin ihtiyaç duyduğunda daima Pakistan'ın yanında olduğunu vurguladı.

Her iki komutan da hava kuvvetleri arasındaki güçlü bağları daha da geliştirme sözü verdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:44 Kaynak: AA
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