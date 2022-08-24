MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan videoda, "Asil milletimizin bağımsızlık mücadelesinde kırılma noktalarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101'inci yıl dönümünde Hava Kuvvetlerimiz tarafından selamlama uçuşu gerçekleştirildi." bilgi notu yer aldı.

Kaynak: AA

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklardan Polatlı'da selamlama uçuşu - Son Dakika

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