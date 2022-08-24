Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklardan Polatlı'da selamlama uçuşu - Son Dakika
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Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklardan Polatlı'da selamlama uçuşu

24.08.2022 14:33

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı savaş uçaklarının Polatlı semalarında yaptığı selamlama uçuşu ANKARAHava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı savaş uçakları, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101'inci yıl dönümünde Polatlı'da selamlama uçuşu gerçekleştirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı savaş uçaklarının Polatlı semalarında yaptığı selamlama uçuşu ANKARAHava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı savaş uçakları, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101'inci yıl dönümünde Polatlı'da selamlama uçuşu gerçekleştirildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan videoda, "Asil milletimizin bağımsızlık mücadelesinde kırılma noktalarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101'inci yıl dönümünde Hava Kuvvetlerimiz tarafından selamlama uçuşu gerçekleştirildi." bilgi notu yer aldı.

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Kaynak: AA

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklardan Polatlı'da selamlama uçuşu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklardan Polatlı'da selamlama uçuşu - Son Dakika
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