Sakarya Meydan Muharebesi şehitlerine selamlama uçuşu - Son Dakika
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Sakarya Meydan Muharebesi şehitlerine selamlama uçuşu

24.08.2022 15:06

HAVA Kuvvetleri Komutanlığı'nca, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101'inci yılı nedeniyle savaşın yapıldığı bölge ve şehitlik üzerinde selamlama uçuşu yapıldı.

HAVA Kuvvetleri Komutanlığı'nca, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101'inci yılı nedeniyle savaşın yapıldığı bölge ve şehitlik üzerinde selamlama uçuşu yapıldı.

Ankara'da, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın jetleri Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101'inci yılı nedeniyle havalandı. Jetler savaşın yapıldığı Polatlı ilçesine uçtu. Pilotlar, kanlı çarpışmalarının yaşandığı tepeler ile Sakarya Şehitlik Anıtı ve Müzesi'nin üzerinden geçerken savaş uçaklarıyla manevra yaparak selam verdi.MSB'den yapılan açıklamada, "Asil milletimizin bağımsızlık mücadelesinde kırılma noktalarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101'inci yıl dönümünde Hava Kuvvetlerimiz tarafından selamlama uçuşu gerçekleştirildi" denildi.


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Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklardan Polatlı'da selamlama uçuşu Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklardan Polatlı'da selamlama uçuşu Hava Kuvvetlerinden Sakarya Meydan Muharebesi için özel uçuş Hava Kuvvetlerinden Sakarya Meydan Muharebesi için özel uçuş
Kaynak: DHA

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Sakarya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya Meydan Muharebesi şehitlerine selamlama uçuşu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya Meydan Muharebesi şehitlerine selamlama uçuşu - Son Dakika
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