Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Fetö Operasyonu: 30 Gözaltı Kararı
1 saat önce
Ankara'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 19'u muvazzaf 30 asker için gözaltı kararı verildi.
Ankara
'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı
'nda 19'u muvazzaf 30 asker için gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
'ndan yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde daha önceki operasyonlarda gözaltına alınıp, 'etkin pişmanlık'tan yararlananların ifade ve teşhisleri sonucu FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 28 astsubay olmak üzere toplam 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Açıklamada, 30 kişiden 19'unun aktif görevde olduğu, diğer 11 kişi hakkında ise soruşturma kapsamında idari işlem uygulandığı belirtildi. Şüphelilerin gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğü'nce yürütüldüğü kaydedildi.
ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:28 Kaynak: DHA
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