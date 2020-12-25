Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline yönelik FETÖ soruşturması - Son Dakika

Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline yönelik FETÖ soruşturması

25.12.2020 09:27
Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline yönelik FETÖ soruşturması, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 7'si aktif görevde bulunan 17 Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli hakkında, Fetullahçı Terör Örgüt/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 7'si aktif görevde bulunan 17 Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli hakkında, Fetullahçı Terör Örgüt/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı aldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunun soruşturması kapsamında, terör örgütünün "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasıyla iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara'nın çeşitli semtlerindeki büfe, bakkal, market gibi iş yerlerindeki kontörlü telefonlardan "sivil imamlar" ile haberleştikleri belirlenen 17 kişinin gözaltına alınmalarının kararlaştırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü belirtildi.

Şüphelilerden 7'sinin aktif görevde olduğu öğrenildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Mahrem, Ankara, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline yönelik FETÖ soruşturması - Son Dakika


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