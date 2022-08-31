Mogan Gölü'nde helikopterli kurtarma eğitimi - Son Dakika
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Mogan Gölü'nde helikopterli kurtarma eğitimi

31.08.2022 12:28

HAVA Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nde helikopterle kurtarma eğitimi gerçekleştirildi.

HAVA Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nde helikopterle kurtarma eğitimi gerçekleştirildi.

Mogan Gölü'ndeki kazazede kurtarma eğitiminin görüntüleri, Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından paylaşıldı. Görüntüde, gölde mahsur kalan kazazedenin helikopterden uzatılan iple kurtarıldığı görüldü. Açıklamada ise "Hava Kuvvetlerimizin 135'inci Personel Kurtarma ve İleri Hava Kontrolör Filo Komutanlığına ait AS-532 Cougar tipi helikopterle Arama Kurtarma İhtisaslı Personelin (AKİP), su üzerinde bulunan kazazedeyi vinç yardımıyla kurtarma' eğitimi icra edildi" denildi.


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Kaynak: DHA

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