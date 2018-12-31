Son Dakika Haberleri: Hava Kuvvetleri Komutanlığına Fetö Operasyonu

Hava Kuvvetleri Komutanlığına Fetö Operasyonu

1 saat önce

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 8'i pilot 60 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İkametlerinde bulunan isimler gözaltına alındı.

Şüphelilerden 4'ünün albay, 2'sinin yarbay, 5'inin binbaşı, 7'sinin yüzbaşı, 8'inin üsteğmen, 3'ünün teğmen, 31'inin de astsubay olduğu belirtildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:56 Kaynak: İHA

Pilot, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doların Global Rezerv Paralar İçindeki Payı, Son 5 Yılın En Düşük Seviyesine Geriledi Erdoğan, Rusya, ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Hindistan Liderlerine Yeni Yıl Mesajı Gönderdi

Mehmet Özhaseki, "Bunu Kimseyle Konuşmam" Deyip Yanına Gelen Aday Adayına Anket Sonuçlarını Gösterdi Dış Ticaret Açığı Kasım'da Yüzde 89,8 Azaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 11:13:59. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hava Kuvvetleri Komutanlığına Fetö Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]