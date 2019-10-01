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Hava Kuvvetleri Komutanlığına FETÖ soruşturması: 20 gözaltı kararı

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik 20 rütbeli hakkında gözaltı kararı verildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına FETÖ soruşturması: 20 gözaltı kararı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik 20 rütbeli hakkında gözaltı kararı verildi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Hava Kuvvetleri Komutanlığının FETÖ yapılanmasına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında 20 rütbeli personel hakkında gözaltı kararı verildi. Bu çerçevede 2 yarbay, 2 üsteğmen, 3 teğmen, 13 astsubay Ankara merkezli olarak, Diyarbakır, Bursa, İstanbul, Manisa, Osmaniye, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya ve Balıkesir'de bulundukları adreslerde gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, telefonlarına kriptolu haberleşme programı olan Bylock yükledikleri ve kontörlü, ankesörlü telefonlarla FETÖ mensupları ile haberleştikleri belirtildi. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:53 Kaynak: İHA
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