Hava Kuvvetleri Komutanlığında 60 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
1 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki askerlerden FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 8 pilot, 4 albay, 2 yarbay, 5 binbaşı, 7 yüzbaşı, 8 üsteğmen, 3 teğmen ve 31 astsubay olmak üzere toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
, Hava Kuvvetleri Komutanlığı
bünyesindeki askerlerden FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 8 pilot, 4 albay, 2 yarbay, 5 binbaşı, 7 yüzbaşı, 8 üsteğmen, 3 teğmen ve 31 astsubay olmak üzere toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün mahrem imamları ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki örgüt mensubu askerlerin ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Bunun üzerine FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 8 pilot, 4 albay, 2 yarbay, 5 binbaşı, 7 yüzbaşı, 8 üsteğmen, 3 teğmen ve 31 astsubay olmak üzere toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediyor. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:55 Kaynak: İHA
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