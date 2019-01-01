Son Dakika Haberleri: Hava Kuvvetleri Komutanlığında 60 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

Hava Kuvvetleri Komutanlığında 60 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki askerlerden FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 8 pilot, 4 albay, 2 yarbay, 5 binbaşı, 7 yüzbaşı, 8 üsteğmen, 3 teğmen ve 31 astsubay olmak üzere toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında 60 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki askerlerden FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 8 pilot, 4 albay, 2 yarbay, 5 binbaşı, 7 yüzbaşı, 8 üsteğmen, 3 teğmen ve 31 astsubay olmak üzere toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün mahrem imamları ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki örgüt mensubu askerlerin ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Bunun üzerine FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 8 pilot, 4 albay, 2 yarbay, 5 binbaşı, 7 yüzbaşı, 8 üsteğmen, 3 teğmen ve 31 astsubay olmak üzere toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3. Sayfa
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