Son Dakika Haberleri: Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturmasında, hakkında...
Son Dakika Güncel Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturmasında, hakkında... - Son Dakika

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturmasında, hakkında...

6 saat önce

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturmasında, hakkında gözaltı kararı verilen 92 şüpheliden 53'ü yakalandı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturmasında, hakkında..., System.String[]

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturmasında, hakkında gözaltı kararı verilen 92 şüpheliden 53'ü yakalandı.

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Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:06 Kaynak: AA
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