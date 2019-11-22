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Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturmasında, hakkında...
6 saat önce
Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturmasında, hakkında gözaltı kararı verilen 92 şüpheliden 53'ü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:06 Kaynak: AA
Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturmasında, hakkında gözaltı kararı verilen 92 şüpheliden 53'ü yakalandı.
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