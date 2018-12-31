IHAAW093529-ASA/31-12-2018



- Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 31.12.2018 09: 35: 29 TSI

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7 Yıl Önce iPhone Alabilmek Böbreğini Satan Gencin Hayatı Altüst Oldu

Ürünlerin Piyasaya Arzındaki Uygunsuzluklara 2 Bin 832 Lira ile 354 Bin 84 Lira Arasında Ceza Kesilecek