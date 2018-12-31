Son Dakika Haberleri: Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetö Soruşturması Kapsamında 60 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetö Soruşturması Kapsamında 60 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı...

1 saat önce

IHAAW093529-ASA/31-12-2018- Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetö Soruşturması Kapsamında 60 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı..., System.String[]
IHAAW093529-ASA/31-12-2018

- Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 31.12.2018 09: 35: 29 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:41 Kaynak: İHA

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