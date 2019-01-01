Son Dakika Haberleri: Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetö Soruşturması Kapsamında 60 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı...

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetö Soruşturması Kapsamında 60 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı...

1 saat önce

IHAAW093529-ASA/31-12-2018- Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetö Soruşturması Kapsamında 60 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı..., System.String[]
IHAAW093529-ASA/31-12-2018

- Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 31.12.2018 09: 35: 29 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'un Göbeğinde Akılalmaz Görüntüler! Kamyonuyla Drift Yapan Maganda Yakalandı Kendilerine Polis Süsü Veren Hırsızlar, 2,5 Milyon Doları Çalarak Kayıplara Karıştı

Vicdansızlığın Böylesi 'Pes' Dedirtti! Eczanedekiler Bebeği Kurtarmaya Çalışırken Hırsız İş Başındaydı Sivas'ta Genç Kadının Ölümünü, Sakarya'dan Gelen Telefon Ortaya Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 01:09:15. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetö Soruşturması Kapsamında 60 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]