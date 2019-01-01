Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetö Soruşturması Kapsamında 60 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı...
1 saat önce
IHAAW093529-ASA/31-12-2018- Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
IHAAW093529-ASA/31-12-2018
- Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 31.12.2018 09: 35: 29 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
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