Son Dakika Haberleri: Hava Kuvvetleri Komutanlığından Beytüşşebaplı genç kıza anlamlı hediye
Son Dakika Güncel Hava Kuvvetleri Komutanlığından Beytüşşebaplı genç kıza anlamlı hediye - Son Dakika

Hava Kuvvetleri Komutanlığından Beytüşşebaplı genç kıza anlamlı hediye

6 saat önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan Zeynep Çelik, pilot olma hayaliyle Hava Kuvvetleri Komutanlığına mektup gönderdi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığından Beytüşşebaplı genç kıza anlamlı hediye, System.String[]

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan Zeynep Çelik, pilot olma hayaliyle Hava Kuvvetleri Komutanlığına mektup gönderdi. Kısa sürede mektubuna karşılık alan Çelik, kendisine gönderilen hediyeleri görünce mutluluktan havalara uçtu.


Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesinde eğitim gören 11'inci sınıf öğrencisi Zeynep Çelik, küçük yaşlardan beri pilot olma hayali kuruyordu. Helikoptere binme hevesiyle günlerini geçiren Çelik, sonunda Hava Kuvvetleri Komutanlığına mektup yazdı. Yazdığı mektubu Kaymakam İsmail Pendik aracılığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına gönderen Çelik, kısa sürede mektubuna yanıt aldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından mektuba cevapla birlikte hediye de gönderildi. Gönderilen mektup ve hediyeler, Kaymakam Pendik tarafından Çelik'e verildi.


Aldığı hediyeler karşısında çok mutlu olduğunu belirten Çelik, tek hayalinin pilotluk olduğunu söyledi. Çelik, "Her zaman rüyalarımda görüyordum, böyle olmayacağını anladım ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bir mektup yazmak istedim. Kendim gönderemedim. Sağ olsun Kaymakamımız İsmail Pendik bana yardımcı oldu, mektubumu gönderdi. Hediyeleri görünce hayalimin yarısı sanki gerçekleşmiş gibi oldu. Valimize seslenmek istiyorum, beni Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na göndersinler pilotlarla tanışmak istiyorum. Onların oradaki ortamını Türkiye'yi asil duruşuyla temsil ettiklerini görmek istiyorum. Ben herkese hayallerinin peşinden koşmalarını tavsiye ediyorum. İnşallah okuyup pilot olacağım" dedi. - ŞIRNAK

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Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:16 Kaynak: İHA
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