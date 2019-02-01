Hava Kuvvetleri'nde Fetö Operasyonu: 14 Gözaltı Kararı
55 dakika önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 11'i pilot toplam 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 11'i pilot toplam 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamlar
ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 3 albay, 2 yarbay, 4 yüzbaşı, 5 üsteğmen olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında 01.02.2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında bu soruşturma nedeniyle geçici görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır. Şüphelilerden 11'i pilottur. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam etmektedir" denildi.
(Abdullah Sarica/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:46 Kaynak: İHA
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