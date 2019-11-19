Son Dakika Haberleri: Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı kararı
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Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı kararı

7 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10'u aktif görevde 17 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı kararı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10'u aktif görevde 17 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Eş zamanlı yürütülen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 17 askerin örgütle bağlantısı tespit edildi. Bu kapsamda 10'u aktif görevde, 7'si ihraç edilmiş olan subay ve astsubay rütbesindeki 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. - ANKARA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:40 Kaynak: İHA
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