Hava Kuvvetlerinde Fetö Operasyonu: 14 Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 11'i pilot toplam 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 11'i pilot toplam 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 3 albay, 2 yarbay, 4 yüzbaşı, 5 üsteğmen olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında 01.02.2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında bu soruşturma nedeniyle geçici görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır. Şüphelilerden 11'i pilottur. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam etmektedir" denildi. - ANKARA

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