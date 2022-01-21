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Hava muhalefeti nedeniyle İstanbul'da bazı deniz seferleri iptal edildi - Son Dakika

Hava muhalefeti nedeniyle İstanbul'da bazı deniz seferleri iptal edildi

21.01.2022 08:26
Hava muhalefeti nedeniyle İstanbul'da bazı deniz seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları, hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları, hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 08.00 Bursa-Avcılar- Büyükçekmece ve saat 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı- Kadıköy seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları ise saat 08.45 Bostancı-Karaköy- Kabataş ve aynı saatteki Karaköy-Kabataş-Bostancı seferlerini iptal ettiğini bildirdi.

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İstanbul Deniz Otobüsleri, Büyükçekmece, Karaköy, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hava muhalefeti nedeniyle İstanbul'da bazı deniz seferleri iptal edildi - Son Dakika
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