Hava oyunlarına JAK tedbiri

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 20'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde olası kazalar için Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinden 12 personel görevlendirildi.



Fethiye Belediyesi öncülüğünde, sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle düzenlenen organizasyona 70 ülkeden bin 200 paraşütçü katılıyor.



Akrobasi pilotlarının base jump (serbest düşüş), skydiving (gökyüzü dalışı), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ile çeşitli akrobasi gösterileri gerçekleştireceği festival kapsamında görevlendirilen JAK timi, Babadağ'da ve Ölüdeniz'de hazır bekletiliyor. - MUĞLA